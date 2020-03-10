Политика
RT на русскомПоправку к Конституции о детях предложили скорректировать
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесёт ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом сообщил его председатель Павел Крашенинников.
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Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Названо безопасное для здоровья количество яиц в день
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день.
Политика
Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Группа молодых людей собрались в квартире студента второго курса Санкт-Петербургского Политехнического университета.
Гаджеты
Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10
После обновления системы многие пользователи пожаловались на работу программы Sign Tool, падение производительности, медленную загрузку, зависание и отключение системы, а также появление критических ошибок с «синим экраном смерти».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Армия и оружие
Террористы «Вахарид аль-Муминин» нарушили перемирие в сирийском Идлибе
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13:57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Происшествия
Участник перестрелки и погрома кафе в Нижневартовске сдался полиции
Эльмар Хидиров, которого подозревают в стрельбе из автомата в центре Нижневартовска и в участии в погроме кафе «Чайхона», сдался силовикам.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Авто
В Сети опубликовали фото возрожденного Ford Bronco Sport
Bronco Sport создан на базе известного Ford Escape, и, хотя у нас нет конкретной информации о его силовых установказ, мы ожидаем, что моторная гамма перекочует от старшей модели.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Политика
Эрдоган предложил Путину участие в разработке нефтяных месторождений в САР
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе управлять нефтяными месторождениями в сирийском Дейр-эз-Зоре.
Политика
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Энергетика
Кремль не исключил, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти
В Кремле не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.