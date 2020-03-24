Среди конкретных поправок, предложенных для оценки нашим соотечественникам, наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%).

с чего всё началось

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.

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