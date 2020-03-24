Коронавирус
RT на русскомВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
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с чего всё началось
Среди конкретных поправок, предложенных для оценки нашим соотечественникам, наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%).ВЦИОМ04:21
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Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Общество
Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Футбол
Стерлинг не исключил возвращения в «Ливерпуль»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не стал исключать, что может когда-нибудь вернуться в «Ливерпуль», за который выступал с 2010 по 2015 годы.
Экономика
«Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года
Выручка компании увеличилась в 5,2 раза и достигла 773,5 млн рублей (рост на 621 млн рублей к 2018 году).
Экономика
«Роснефть» начала обратный выкуп своих акций с рынка
В соответствии с принятым советом директоров ПАО «НК "Роснефть"» решением по изменению параметров программы приобретения акций банк UBS начал покупку акций и глобальных депозитарных расписок компании на открытом рынке.
Армия и оружие
Новая мотострелковая дивизия укрепит группировку на границе с Украиной
Ранее в Приморском крае на базе мотострелковой бригады началось развертывание 127-й мотострелковой дивизии, в которой и создаются новые полки, поясняет человек, близкий к Минобороны.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Армия и оружие
Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»
Defense Express напоминает, что «Отаман 6x6» является одним из основных претендентов для оснащения Морской пехоты Украины.
Наука
Коронавирус мог быть занесен из космоса, полагает ученый РАН
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Политика
На Рефата Чубарова в Крыму завели уголовное дело
Председателя запрещенного в России "Меджлиса" обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием в Крыму В Крыму в отношении председателя запрещенного в РФ «Меджлиса» возбудили уголовное дело.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса
Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Футбол
Публикацию Дзюбы про обезьян проверили на расизм
Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин подвёл итоги рассмотрения публикации нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на предмет расизма по отношению к одноклубникам.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.