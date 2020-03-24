Коронавирус
Газета.RuПоправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
ВЦИОМ на основании проведенного социологического опроса выявил наиболее важные, по мнению россиян, поправки к Основному закону страны. Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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с чего всё началось
В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).ВЦИОМ04:21
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