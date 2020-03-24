МОСКВА, 24 марта 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

с чего всё началось

ВЦИОМ на основании проведенного социологического опроса выявил наиболее важные, по мнению россиян, поправки к Основному закону страны. Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

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