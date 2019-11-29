Общество

Газета.RuГазета.RuПопросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Устроивший стрельбу в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов встретился с отцом Салимом в СИЗО. Срочник рассказал, как тяжело ему было в армии - он сильно похудел за время в изоляторе, однако все равно отмечает, что в СИЗО его кормят лучше, чем в части.
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с чего всё началось

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

В следующий раз Салим Шамсутдинов планирует приехать к сыну уже после судебно-психиатрической экспертизы, которая назначена на середину декабря. Как ранее писало «URA.RU», стрелка в суде будут защищать известные российские юристы.
URA.Ruвчера в 22:50

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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Газета.Ru07:58

Только спросил... "папа, почему?": Стрелка Шамсутдинова, убившего восьмерых, хотят освободить из СИЗО

Царьград08:39

Отец срочника Шамсутдинова рассказал Лайфу о первой встрече с сыном в изоляторе

Life.ru02:46

Устроивший бойню в Забайкалье солдат отказался от дальнейших встреч с отцом

Lenta.ru05:14

«Папа, что я здесь делаю»: срочник-убийца поговорил с отцом

Московский Комсомолец03:08

Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье: «Папа, почему я здесь?»

REGNUM04:57

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

URA.Ruвчера в 22:50
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Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Политика

В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии

Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Известия 05:59
Политика

Президент России прилетел в Нальчик

Президент России Владимир Путин прилетел в Нальчик.
Народные новости 07:16
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Экономика

Прибыль «Транснефти» в третьем квартале упала на 43%

Прибыль "Транснефти" за девять месяцев 2019 года снизилась со 170 млрд руб. до 157 млрд руб. В третьем квартале этот показатель упал гораздо сильнее — на 43%, с 78,9 млрд руб. до 44,9 млрд руб. Об этом компания сообщила в финансовом отчете по МСФО.
РБК 07:43
Политика

В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления об освобождении страны Красной армией.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Известия 07:50
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Футбол

Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
Газета.Ru 07:44
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
REGNUM 05:47
Спорт

Полторанин дисквалифицирован на 4 года за кровяной допинг

Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала на четыре года 32-летнего Алексея Полторанина из Казахстана за нарушение антидопинговых правил, информирует expressen.se.
Спорт-Экспресс 04:26
Единоборства

Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
ProstoProSport вчера в 09:42
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 27 ноября в 00:46
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Игры

Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений

Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
News.ru 08:11
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Задержан глава налоговой службы Архангельска и НАО

Руководитель управления ФНС по Архангельской области Ненецкому автономному округу задержан, сообщили ТАСС в четверг в управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС вчера в 14:02
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Общество

Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
RT на русском 08:54
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Спорт

Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
РИА Новости 08:10
Политика

Эрдоган предложил проверить мозг Макрону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
REGNUM 08:48
Спорт

Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Вести.Ru 07:51
Происшествия

В новосибирской школе избили девочку, которую выгнали с чаепития

Труд вчера в 05:50
Технологии

Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны

Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Российская газета 07:31
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S10 начали получать Android 10

Владельцы смартфонов Galaxy S10, S10e и S10+ начали получать стабильную версию Android 10, но пока только в Германии.
The GEEK 02:58
Общество

Преподавателей могут обязать проходить психиатрическое обследование

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает преподавателей проходить психиатрическое обследования раз в пять лет.
News.ru вчера в 13:26
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе публично выяснили отношения

7Дней.ру 05:00
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