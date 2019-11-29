В следующий раз Салим Шамсутдинов планирует приехать к сыну уже после судебно-психиатрической экспертизы, которая назначена на середину декабря. Как ранее писало «URA.RU», стрелка в суде будут защищать известные российские юристы.

с чего всё началось

Устроивший стрельбу в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов встретился с отцом Салимом в СИЗО. Срочник рассказал, как тяжело ему было в армии - он сильно похудел за время в изоляторе, однако все равно отмечает, что в СИЗО его кормят лучше, чем в части.

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

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