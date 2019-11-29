Общество

Газета.RuГазета.RuПопросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Устроивший стрельбу в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов встретился с отцом Салимом в СИЗО. Срочник рассказал, как тяжело ему было в армии - он сильно похудел за время в изоляторе, однако все равно отмечает, что в СИЗО его кормят лучше, чем в части.
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с чего всё началось

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

В следующий раз Салим Шамсутдинов планирует приехать к сыну уже после судебно-психиатрической экспертизы, которая назначена на середину декабря. Как ранее писало «URA.RU», стрелка в суде будут защищать известные российские юристы.
URA.Ruвчера в 22:50

Подробнее о событии

Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье: «Папа, почему я здесь?»

REGNUM04:57

«Не приезжай больше»: Тюменский стрелок попросил отца не навещать его в СИЗО

Царьград11:10

Срочник из Тюмени, расстрелявший сослуживцев, обратился к своей семье

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Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу

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Устроивший бойню в Забайкалье солдат отказался от дальнейших встреч с отцом

Lenta.ru05:14

«Папа, что я здесь делаю»: срочник-убийца поговорил с отцом

Московский Комсомолец03:08

Отец срочника Шамсутдинова рассказал Лайфу о первой встрече с сыном в изоляторе

Life.ru02:46
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Наука

Правшами оказались большинство дельфинов

МедиаПоток вчера в 11:18
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК 07:36
Здоровье

Как Минздрав провёл водителей с медсправками

Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Quto.ru вчера в 09:15
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
Происшествия

Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона

Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым вручил школьник из Иркутска, десятиклассник, Вячеслав Дорошенко.
РБК 18:59
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Экономика

Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности.
ТАСС 20:02
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
Происшествия

Полиция Лондона установила личность совершившего теракт мужчины

Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
Российская газета 20:45
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Политика

Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма

«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Телеканал 360° 12:44
Кино

«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды

REGNUM 27 ноября в 06:31
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Футбол

Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
РИА Новости 16:05
Политика

Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 18:39
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 20:15
Происшествия

Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

РИА Новости вчера в 00:41
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
Гаджеты

Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb 04:24
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Политика

Путин провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям

Совещание глава государства провёл в одной из столиц Северного Кавказа – Нальчике, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 11:17
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Главное