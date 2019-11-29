Общество
Газета.RuПопросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Устроивший стрельбу в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов встретился с отцом Салимом в СИЗО. Срочник рассказал, как тяжело ему было в армии - он сильно похудел за время в изоляторе, однако все равно отмечает, что в СИЗО его кормят лучше, чем в части.
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с чего всё началось
Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе
В следующий раз Салим Шамсутдинов планирует приехать к сыну уже после судебно-психиатрической экспертизы, которая назначена на середину декабря. Как ранее писало «URA.RU», стрелка в суде будут защищать известные российские юристы.URA.Ruвчера в 22:50
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Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Здоровье
Как Минздрав провёл водителей с медсправками
Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Происшествия
Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона
Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым вручил школьник из Иркутска, десятиклассник, Вячеслав Дорошенко.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Экономика
Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году
Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
Происшествия
Полиция Лондона установила личность совершившего теракт мужчины
Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Политика
Путин провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям
Совещание глава государства провёл в одной из столиц Северного Кавказа – Нальчике, передает Общественное телевидение России.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.