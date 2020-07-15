Коронавирус
RT на русскомПопуляционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
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Притом, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения возрастной - самые низкие, что внушает определенный оптимизм. Но вместе с тем остается очень много важных шагов, которые нам требуется пройти, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.
— Анна Попова, российский политикИнтерфакс 08:16
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Общество
Кого проверит Роструд в 2021 году
В первую очередь Роструд придет с проверкой к работодателям, деятельность которых относит к категории высокого и значительного рисков по состоянию на 1 июля 2020 года.
Бухгалтерия.ру 08:34
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
Авто
Range Rover и Range Rover Sport получили новый дизельный мотор
Jaguar Land Rover оснастил свои Range Rover и Range Rover Sport трехлитровым дизельным двигателем с «мягким» гибридным довеском.
Автоновости дня 06:02
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Фигурное катание
Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы
Metaratings вчера в 07:02
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Общество
Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Политика
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента, - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила РИА Новости в среду глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
РИА Новости 08:38
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Здоровье
Испытания одной из вакцин от COVID-19 завершатся в течение двух недель
Interfax-Russia.ru - В ближайшие две недели завершатся клинические испытания одной из российских вакцин от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.
Интерфакс - Россия 07:58
Происшествия
Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине
Газета.Ru 06:59
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб
Московский Комсомолец 08:25
Футбол
В «Уфе» у двух человек обнаружили коронавирус. Клуб имеет разрешение на проведение матча с «Динамо»
Ранее сообщалось, что как минимум у трех футболистов «Уфы» появилось подозрение на коронавирус после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:1), однако Мурзагулов опроверг информацию о наличии COVID-19 в клубе.
Матч ТВ 08:25
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости 13 июля в 16:32
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Футбол
Хусаинов: в стрёмных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
Чемпионат 08:28
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Live24 вчера в 04:49
Спорт
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
РЕН ТВ вчера в 14:15
Армия и оружие
Жертвами обострения конфликта Армении и Азербайджана стали 11 человек
В результате обострения пограничного вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией за сутки погибли 11 военнослужащих с двух сторон, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:35