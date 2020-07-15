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RT на русскомRT на русскомПопуляционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
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Анна Попова
Притом, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения возрастной - самые низкие, что внушает определенный оптимизм. Но вместе с тем остается очень много важных шагов, которые нам требуется пройти, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.
— Анна Попова, российский политикИнтерфакс 08:16

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