Общество

Российская газетаРоссийская газетаПопулярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. Количество ее подписчиков превышает 1 миллион человек.
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Блогерша из Петербурга с миллионом подписчиков разбилась на Бали

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Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
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«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
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