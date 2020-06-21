Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. Количество ее подписчиков превышает 1 миллион человек.

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

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