Общество

Российская газетаРоссийская газетаПопулярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. Количество ее подписчиков превышает 1 миллион человек.
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Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей

РИА Новости13:55

Погибшая на Бали 18-летняя российская блогерша перед смертью поругалась с отцом

Lenta.ru14:30

Кадры с места гибели блогера Насти Тропицель

StarHit.ru11:06

18-летняя российская блогер Тропицель разбилась на Бали

Газета.Ru12:57

18-летняя блогер Настя Тропицель разбилась насмерть на Бали

Московский Комсомолец10:19

18-летняя блогерша-миллионер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле

Вести.Ru11:00

Погибшая блогер Настя Тропицель заработала первый миллион в 15 лет

РЕН ТВ09:09
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Политика

Трамп провел первый за 3 месяца предвыборный митинг

Дональд Трамп провел первый за 3 месяца предвыборный митинг.
Вести ФМ 07:02
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
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Происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Хоккей

Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»

Напомним, в мае СКА обменял игрока в «Витязь» на Германа Рубцова. В середине июня стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в «Амуре».
Матч ТВ 03:00
Политика

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
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Футбол

РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском 14:01
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Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Происшествия

На подростков, избивших беременную с мужем, завели дело

Вести.Ru 11:55
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Музыка

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Кино

Британцы возмущены, что роль принцессы Дианы досталась Кристен Стюарт

Режиссер из Чили Пабло Ларраин пригласил голливудскую актрису Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер».
НТВ вчера в 13:08
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Футбол

Марко Николич не считает проблемой недовольство фанатов уходом Семина

РИА Новости 13:29
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Наука

В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера

Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 18 июня в 11:00
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Общество

Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 14:26
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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