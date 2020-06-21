Общество

ИзвестияИзвестияВ Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».
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18-летняя блогерша-миллионер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле

Вести.Ru11:00

18-летняя российская блогер Тропицель разбилась на Бали

Газета.Ru12:57

18-летняя блогер Настя Тропицель разбилась насмерть на Бали

Московский Комсомолец10:19

Появилось видео с места гибели 18-летней российской блогерши-миллионерши

Lenta.ru11:10

Кадры с места гибели блогера Насти Тропицель

StarHit.ru11:06

Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

РИА Новости10:01

Погибшая блогер Настя Тропицель заработала первый миллион в 15 лет

РЕН ТВ09:09
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Известия вчера в 16:07
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
Кино

Михаила Ефремова вырежут из сериала

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Путешествия

Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов

В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Калининграде

Ранее 20 июня экипажи ВКС выполнили пролет авиации над Красной площадью в рамках генеральной репетиции парада Победы в Москве.
РЕН ТВ 11:10
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
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Политика

Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента

Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
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Футбол

Генсек РФС: нет поводов для истерики, чемпионат России будет доигран

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что случаи заражения коронавирусом в клубах РПЛ не должны быть поводом для паники, и выразил уверенность, что чемпионат страны будет доигран.
РИА Новости 13:02
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Политика

В Сербии проходят парламентские выборы

В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.
Российская газета 04:32
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 06:50
1,2K
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Кино

Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
МР7.ру 11:09
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в 30-м туре АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой».
RT на русском 13:14
Футбол

Кобелев: РПЛ должна отменить правило карантина для всей команды, если заразился один

Российская премьер-лига (РПЛ) должна убрать из регламента пункт, по которому всю команду помещают на обязательный карантин в случае обнаружения коронавируса у нескольких игроков.
ТАСС Спорт 12:56
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Спорт

Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024

Член исполнительного комитета Объединённого мира борьбы (UWW) Намиг Алиев сообщил, что греко-римская борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр — 2024 в Париже.
RT на русском 12:24
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Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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