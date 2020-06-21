Общество
ИзвестияВ Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».
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Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Известия вчера в 16:07
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:41
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Путешествия
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Калининграде
Ранее 20 июня экипажи ВКС выполнили пролет авиации над Красной площадью в рамках генеральной репетиции парада Победы в Москве.
РЕН ТВ 11:10
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие
У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
Футбол
Генсек РФС: нет поводов для истерики, чемпионат России будет доигран
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что случаи заражения коронавирусом в клубах РПЛ не должны быть поводом для паники, и выразил уверенность, что чемпионат страны будет доигран.
РИА Новости 13:02
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Политика
В Сербии проходят парламентские выборы
В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.
Российская газета 04:32
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ
Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36
Кино
Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
МР7.ру 11:09
Футбол
«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в 30-м туре АПЛ
В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой».
RT на русском 13:14
Футбол
Кобелев: РПЛ должна отменить правило карантина для всей команды, если заразился один
Российская премьер-лига (РПЛ) должна убрать из регламента пункт, по которому всю команду помещают на обязательный карантин в случае обнаружения коронавируса у нескольких игроков.
ТАСС Спорт 12:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Спорт
Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024
Член исполнительного комитета Объединённого мира борьбы (UWW) Намиг Алиев сообщил, что греко-римская борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр — 2024 в Париже.
RT на русском 12:24
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31