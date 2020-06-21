По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

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