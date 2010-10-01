Рынок американских «мусорных» облигаций пережил в июле лучший месяц с октября 2011 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ICE Data Services.

Популярность «мусорных» облигаций достигла максимума с 2011 года

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