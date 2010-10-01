Финансы

КоммерсантъКоммерсантъПопулярность «мусорных» облигаций достигла максимума с 2011 года

Рынок американских «мусорных» облигаций пережил в июле лучший месяц с октября 2011 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ICE Data Services.
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Спрос на «мусорные» облигации достиг максимума с 2011 года

Компания11:40

Популярность «мусорных» облигаций достигла максимума с 2011 года

Коммерсантъ10:42
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Происшествия

Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта

Интерфакс 11:40
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Происшествия

В Москве подрались десантники и росгвардейцы

По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.
РИА Новости 11:41
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Общество

Премьер-министр Финляндии вышла замуж

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за Маркуса Ряйккёнена, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание.
МР7.ру 10:34
Происшествия

В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских

ТАСС 10:29
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Кино

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Интерфакс 31 июля в 14:42
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Футбол

Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

Ведомости 06:04
Здоровье

199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл четвертый этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Коммерсантъ 10:54
Космос

Антирадиационный щит сделают из обнаруженной в Чернобыле плесени

Evo-rus.com 09:10
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Происшествия

На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске

REGNUM 11:57
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Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

РИА Новости 31 июля в 14:00
5
Футбол

Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства.
Советский спорт 05:53
Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
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Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет

У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
1
Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
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Общество

Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа

Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com вчера в 01:49
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Общество

Сафронова перевели в камеру к подозреваемому в терроризме

После отрицательного теста на коронавирус подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова перевели в камеру в СИЗО "Лефортово" к иностранному гражданину, которого подозревают в экстремизме и терроризме.
Газета.Ru 11:45
Армия и оружие

Украина передала Израилю секреты российских МиГ-29

Сообщается, что Украина передала находящиеся у неё на вооружении МиГ-29 Израилю для проведения ремонтных и модернизационных работ.
ГЛАС.RU 11:52
6
Наука

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
4
Происшествия

Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газета 04:46
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Футбол

Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.
Советский спорт 07:39
1
Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
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Здоровье

Районы с самой высокой смертностью от рака, инфицированное мясо и аномальная погода в августе: Главные новости Уфы и Башкирии за неделю

Редакция UfaTime.ru продолжает публиковать самые популярные новости минувшей недели.
UfaTime.ru 00:29
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Общество

Исследование ДНК афроамериканцев прояснило историю рабства в США

Оказывается, большинство их везли на территорию США из Нигерии. Были также невольники из Бенина, Сенегала и Гамбии.
RuNews24.ru 05:00
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Энергетика

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
Lenta.ru 04:59
3
Происшествия

40 килограммов фонящей черники изъяли у двух мужчин

Вести.Ru 09:41
7
Общество

В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла

В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авторадио 07:44
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
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