Экономика
КоммерсантъПопулярность «мусорных» облигаций достигла максимума с 2011 года
Рынок американских «мусорных» облигаций пережил в июле лучший месяц с октября 2011 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ICE Data Services.
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Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
В Турции изменили правила обслуживания туристов в отелях, работающих по системе «всё включено».
RT на русском 12:24
Армия и оружие
ВСУ перебросили в Донбасс 22 танка Т-72
ИА Новороссия 09:02
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Общество
Россия возобновила полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию
Первым заграничным рейсом стал рейс из Шереметьева в Стамбул, а с 10 августа планируется открыть рейсы в Бодрум, Даламан и Анталью.
FreeNews-Volga 05:51
Футбол
Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в год
Gazeta.SPb 08:30
Армия и оружие
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru 19:49
Наука
Происхождение сарсенов Стоунхенджа установлено
ГТРК Нижний Новгород 31 июля в 00:00
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News 14:05
Общество
Заболеваемость пневмонией в Москве за месяц сократилась вдвое
Количество диагностированных внебольничных пневмоний в Москве за прошедший месяц сократилось в два раза, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РБК 14:16
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
В Охотском море в Хабаровском крае затонуло судно
Груженое рыбой судно затонуло в Охотском море на севере Хабаровского края, один человек пропал.
ТАСС 20:41
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Происшествия
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Житель Приморья, держа своего 7-месячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД РФ.
РИА Новости 20:17
Единоборства
Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors
Известия 31 июля в 21:50
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета 12:52
Общество
Первый российский электромобиль могут начать выпускать в конце года
RT на русском 20:35
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
ToDay News Ufa 12:55
Происшествия
В Хабаровске неизвестные сообщили о минировании аэропорта
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в аэропорт Хабаровска, пассажиры и персонал эвакуированы.
ТАСС 20:14
Футбол
Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
Газета.Ru 16:41
Политика
Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru 16:38
Происшествия
Адвокат: «Мать Энди Картрайта находится в подавленном состоянии»
Адвокат матери рэпера Энди Картрайта Антон Кобит рассказал, что она находится в подавленном состоянии из-за смерти сына, особенно с учетом обстоятельств.
АБН 20:49
Гаджеты
МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей
В интернет-магазине оператора МТС резко упала цена смартфона Honor 7A, являющегося одним из самых популярных устройств такого рода на российском рынке.
Dgl.ru 16:25