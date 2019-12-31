Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUMвчера в 17:15

Какие изменения произойдут на рынке недвижимости Алтайского края в 2020 году?

Толк31.12.19 в 01:40
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Армия и оружие

Пентагон не уверен в гибели иранского генерала в Багдаде

Тест ДНК может подтвердить смерть командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, заявили в Пентагоне.
Свободная Пресса вчера в 22:28
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Автоновости дня вчера в 00:26
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Общество

Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Пятый канал 01 января в 03:32
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Энергетика

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:32
Армия и оружие

Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани американцами в Багдаде

Глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США.
ФАН 03:51
Гаджеты

Apple выпустит две модели iPhone SE 2

MobiDevices вчера в 11:09
Кино

Сияющие плавки Джуда Лоу, Хью Лори в космосе и Дракула от создателей «Шерлока»: десять лучших зарубежных сериалов января

Tricolor TV Magazine 06:10
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Vevby.ru вчера в 23:39
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Политика

СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
ТАСС 04:01
Политика

В 2020 году Россия утилизирует две межконтинентальные ракеты «Воевода»

Две межконтинентальные баллистические ракеты РС-20В будут утилизированы к ноябрю 2020 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-Маркетинг».
Коммерсантъ 02:19
Здоровье

Тысячи тюменцев стали участниками профилактических мероприятий

В Тюмени и Тюменской области в прошлом году специалисты центра медицинской профилактики Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) провели больше тысячи профилактических мероприятий.
Megatyumen.ru 03:26
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
RT на русском 04:32
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Культура

Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»

Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Город55.ру вчера в 03:44
Футбол

Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»

Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Вечерняя Москва 05:16
Экономика

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

В 2019 году средняя пенсия неработающих пенсионеров по России составляла 15,4 тысячи рублей, а в 2020 году ее размер достиг 16,4 тысячи рублей.
Российская газета вчера в 00:00
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру вчера в 07:52
Футбол

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Чемпионат 05:48
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