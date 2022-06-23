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Популярный у россиян Interactive Brokers прекращает работу с рублями

Interactive Brokers с конца июля перестанет принимать пополнения счетов в российской валюте, пишет РБК
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BFM.ru
Еще один клиент показал сообщение техподдержки, согласно которому конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.
РБК
Ананьева считает, что IB может принудительно конвертировать рубли, которые останутся на счетах клиентов после 31 июля.
РБК
Несколько российских банков, в том числе ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк, 21 июня сообщили, что прекратили валютные переводы внутри страны.
Forbes

Подробнее о событии

Крупный американский брокер перестанет принимать рубли для пополнения счетов
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