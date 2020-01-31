Происшествия

РБКРБКПопытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа Рика Брэдшоу. По данным правоохранителей, за рулем оказалась 30-летняя Ханна Ремхилд.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN
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Коммерсантъвчера в 14:06

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В США арестована оперная певица, пытавшаяся прорваться в резиденцию Трампа

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СМИ: во Флориде в связи с инцидентом у поместья Трампа арестована оперная певица

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Резиденцию Трампа попытались атаковать

Lenta.ruвчера в 13:19
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