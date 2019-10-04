В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). На кадрах видно, как после начала речи российского делегата из зала начали доноситься антироссийские выкрики.

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

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