Политика

ИзвестияИзвестияПопытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). На кадрах видно, как после начала речи российского делегата из зала начали доноситься антироссийские выкрики.
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Появилось видео прерванного выступления Толстого в ПАСЕ

Телеканал 360°13:12

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

Известия16:20

Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

РБК15:57

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

РИА Новости13:50

Опубликовано видео с попыткой сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Московский Комсомолец17:13

Журова назвала спланированной акцией попытку сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

ТАСС12:37

Журова отметила, что они вели себя очень агрессивно и встретиться с такими людьми не хотелось бы на улице

Дума ТВ13:01
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

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Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
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Общество

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Телеканал 360° 04:21
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«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте.
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Общество

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Шведские ученые выяснили, как профессиональная деятельность связана с развитием диабета 2 типа.
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Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
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Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

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«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
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Космос

NASA опубликовало звучание Марса

Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° вчера в 14:13
Происшествия

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Наука

Составлен список самых безопасных стран на случай глобальной пандемии

Эпидемиологи составили список стран, которые станут безопасным убежищем в случае глобальной пандемии.
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Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

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Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм

На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
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СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину

Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей 04:13
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Маркизио объявит о завершении карьеры

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5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже

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Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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