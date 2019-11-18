Футбол
Спорт-ЭкспрессПоражение России от Словении в Мариборе. Что об этом писал «СЭ»
Марибор встал в один ряд с ничьей с Украиной в 1999-м в отборе Евро-2000 и поражением от Бельгии на ЧМ-2002, а после повторялся — против Греции на Евро-2012, Алжира на ЧМ-2014, Уэльса на Евро-2016. Номер «СЭ» о провале России в Словении — здесь.
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Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Наука
Редкие мутации в ДНК признали причиной внезапной остановки сердца
Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета выявили 14 вариантов изменений ДНК, которые влияют на риск смерти от внезапной остановки сердца, пишет издание Medical Xpress.
Авто
Mazda 3 стала «Женским автомобилем года 2019»
В 2019-м году женщины назвали лучшим Mazda 3. Результаты ежегодного конкурса были объявлены на Международном автосалоне в Дубае.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Политика
Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии
Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Здоровье
Дефицит бюджета Саратовской области превысит два миллиарда рублей
Первый зампред правительства Вадим Ойкин сообщил, что доходы бюджета в 2020 году составят 108,4 млрд рублей, расходы — 111,4 млрд, дефицит превысит 2,1 млрд.
Происшествия
При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
Происшествия
Столичные правоохранители расследуют дело о гибели младенца в ванной
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в ванной на северо-западе столицы.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова подогрела слухи о четвертой беременности
Многие поспешили спросить у Кожевниковой, не выбрано ли платье с завышенной талией в связи с беременностью, но пока девушка оставила эти замечания без внимания.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Глава ДНР назвал условие возвращения республики на Украину
«Особый статус подразумевает договорные отношения между нами и Киевом, и мы будем настаивать на определённых моментах для нас — это русский язык, трансграничное сотрудничество с Россией, наши правоохранительные органы, наша народная милиция и ряд моментов, которые должны чётко, детально прорабатываться», — сказал Пушилин.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Политика
Порошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом»
Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.
Футбол
Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Технологии
Первые обзоры и тесты Google Stadia: к сожалению, пока лишь платный ранний доступ
Некоторым западным изданиям удалось получить ранний доступ к Google Stadia, официальный запуск которой в ряде стран состоится лишь завтра.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Технологии
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5
В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Шоу-бизнес
55-летняя Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж и помолодела
Новый образ 55-летней Ветлицкой на своей странице в соцсети Instagram продемонстрировал ее стилист Вадим Галаганов.