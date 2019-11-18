Марибор встал в один ряд с ничьей с Украиной в 1999-м в отборе Евро-2000 и поражением от Бельгии на ЧМ-2002, а после повторялся — против Греции на Евро-2012, Алжира на ЧМ-2014, Уэльса на Евро-2016. Номер «СЭ» о провале России в Словении — здесь.

Поражение России от Словении в Мариборе. Что об этом писал «СЭ»

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