Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби в преддверии поединка с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Нурмагомедов провел заключительный этап подготовки в Дубае.

Чемпион UFC Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби перед боем с Порье

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