Единоборства
Lenta.ruПорье расплакался после поражения от Нурмагомедова
Американец Дастин Порье заплакал после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Спортсмен не смог сдержать слез во время интервью, которое он давал после титульного поединка.
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IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru 17:32
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Единоборства
Дана Уайт: «Я не знаю Кадырова»
Спорт-Экспресс 18:28
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru 21:53
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На Сахалине на избирательном участке произошел пожар
Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания.
URA.Ru 21:58
Футбол
Липпи признался, что крепко дружит с Фергюсоном
Soccer.ru 08:22
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Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.
REGNUM 20:43
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru 15:58
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Гаджеты
Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855
Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.
Агентство Москва 05:11
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Авто
Как выросли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Letnews.ru 05:29
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Политика
Аксенов пригласил Зеленского в Крым
Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.
Krym.News 05 сентября в 23:35
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Армия и оружие
Индия предложила Южной Корее совместно производить оружие
Во время своего визита в Южную Корею министр обороны Раджнатх Сингх предложил корейским промышленникам производить детали и компоненты вооружений в Индии.
REGNUM 08:04