Американец Дастин Порье заплакал после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Спортсмен не смог сдержать слез во время интервью, которое он давал после титульного поединка.

Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова

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