Единоборства

RT на русскомRT на русскомПорье не сдержал слёз после проигрыша Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье не сумел сдержать свои эмоции после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бое за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После победы действующего чемпиона UFC удушающим приёмом во втором раунде 30-летний американец не сумел сдержать свои эмоции.
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