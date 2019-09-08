Единоборства
РЕН ТВПорье заплакал после поражения от Нурмагомедова
В третьем раунде боя, проходившего в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби, Порье пытался провести удушающий прием. Однако Нурмагомедову удалось отвести угрозу: он перехватил атаку соперника и сам провел удушающий прием, одержав победу. После боя Порье, давая интервью, заплакал прямо в октагоне.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
РИА Новости вчера в 19:04
Культура
Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно
В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
РИА Новости 00:19
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»
Американо-британская актриса Джиллиан Андерсон в четвертом сезоне сериала «Корона» исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Мойка78 вчера в 21:42
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
Общественное телевидение России вчера в 07:23
Происшествия
В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Политика
В Абхазии стартует второй тур президентских выборов
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае
Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com вчера в 11:27
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс вчера в 12:15
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM вчера в 06:49
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском вчера в 16:40
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Происшествия
В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов
Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник вчера в 11:59
Футбол
Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря
На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru вчера в 22:15
Армия и оружие
«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами
Известия 06 сентября в 17:01