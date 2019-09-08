Единоборства

РЕН ТВРЕН ТВПорье заплакал после поражения от Нурмагомедова

В третьем раунде боя, проходившего в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби, Порье пытался провести удушающий прием. Однако Нурмагомедову удалось отвести угрозу: он перехватил атаку соперника и сам провел удушающий прием, одержав победу. После боя Порье, давая интервью, заплакал прямо в октагоне.
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Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова

Чемпионатвчера в 16:57

Порье заплакал после проигрыша Хабибу

Матч ТВвчера в 17:22

Порье заплакал после боя с Хабибом

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Порье не смог сдержать слез на пресс-конференции после поражения от Хабиба

Sport24.ruвчера в 17:59

Дастин Порье: «Хабиб – великолепный боец, но я очень разочарован»

Sports.ruвчера в 17:18

Порье не смог сдержать слёз после поражения от Нурмагомедова

News.ruвчера в 17:05

Порье заплакал после проигрыша Хабибу

Sportbox.RUвчера в 17:22
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Единоборства

Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

РИА Новости вчера в 19:04
Культура

Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно

В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
РИА Новости 00:19
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Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
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Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»

Американо-британская актриса Джиллиан Андерсон в четвертом сезоне сериала «Корона» исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Мойка78 вчера в 21:42
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Здоровье

Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика

В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Общественное телевидение России вчера в 07:23
Происшествия

В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Политика

В Абхазии стартует второй тур президентских выборов

REGNUM вчера в 17:43
Политика

Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае

Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Гаджеты

Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank

Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com вчера в 11:27
Общество

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс вчера в 12:15
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Экономика

Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%

Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM вчера в 06:49
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском вчера в 16:40
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Происшествия

В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов

Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

Петербургский дневник вчера в 11:59
Футбол

Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря

На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru вчера в 22:15
Армия и оружие

«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами

Известия 06 сентября в 17:01
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Американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. С апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе.
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на январь 2019 года занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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