В третьем раунде боя, проходившего в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби, Порье пытался провести удушающий прием. Однако Нурмагомедову удалось отвести угрозу: он перехватил атаку соперника и сам провел удушающий прием, одержав победу. После боя Порье, давая интервью, заплакал прямо в октагоне.

Порье заплакал после поражения от Нурмагомедова

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