Коронавирус

ИзвестияИзвестияPornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих. Об этом говорится в заявлении на сайте 24 марта.
Читать в источнике
Комментировать348
с чего всё началось
"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", — гласит
 официальное заявление портала, раздающего всем желающим премиум-аккаунт до 23 апреля.
Популярная механика04:39

Подробнее о событии

Skillbox до 1 мая открыл бесплатный доступ жителям РФ к онлайн-курсам

Интерфаксвчера в 12:33

Букмекеры: Pornhub не откроет доступ россиянам к премиум-подписке

Чемпионатвчера в 10:00

РЖД-Партнер откроет бесплатный доступ к мартовскому и апрельским выпускам журналов

РЖД-Партнервчера в 08:15

Справочная система для врачей АЛГОМ открыла бесплатный доступ к своим материалам

ТАСС03:35

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим

Lenta.ru03:42

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия05:04

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ по всему миру

Телеканал 360°05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Политика

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Происшествия

Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку

Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр.
Lenta.ru 06:50
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Армия и оружие

Российские вирусологи отправятся в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны рассказало, в каком городе Италии будут работать российские военные вирусологи, прибывшие в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
iReactor 07:29
Происшествия

Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
РИА Новости 07:18
Энергетика

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Известия 06:00
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Спорт

Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 11:22
Здоровье

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Известия 07:24
Здоровье

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты

По его данным, администрация учреждения обязала персонал шить себе средства защиты самостоятельно.
Эхо Москвы 08:03
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Культура

Астраханский рыбацкий фестиваль «Вобла» пройдёт в мессенджере

Ежегодный рыбацкий фестиваль «Вобла», проводимый в Астрахани уже в 23 раз, в этом году состоится в онлайн-формате.
Астраханские новости 07:34
Общество

Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
РБК 06:49
Общество

В Татарстане выявлен новый случай коронавируса

Случай коронавируса стал седьмым выявленным в Татарстане.
Республика Татарстан 07:58
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 06:40
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное