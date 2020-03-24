Коронавирус

ИзвестияИзвестияPornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих. Об этом говорится в заявлении на сайте 24 марта.
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"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", — гласит
 официальное заявление портала, раздающего всем желающим премиум-аккаунт до 23 апреля.
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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

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