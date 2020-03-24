с чего всё началось

Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих. Об этом говорится в заявлении на сайте 24 марта.

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Происшествия Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования "Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.

Общество Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Авто Volkswagen приостановил сборку машин в России "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.

Финансы Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.

Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Происшествия В Калужской области выявлен второй случай коронавируса Калуга, 24 марта 2020, 12:20 — REGNUM Второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердился в Калужской области, написал 24 марта на странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

Здоровье Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.