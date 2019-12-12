Экономика
RT на русскомПорог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. С такой инициативой ранее выступил Минфин.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.ТАСС11 декабря в 06:00
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Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят
Коммерсантъ11 декабря в 12:56
Силуанов прокомментировал снижение порога беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС
Российская газетавчера в 07:27
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