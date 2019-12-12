Экономика

RT на русскомRT на русскомПорог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. С такой инициативой ранее выступил Минфин.
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с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
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