Экономика

RT на русскомRT на русскомПорог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. С такой инициативой ранее выступил Минфин.
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с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАССвчера в 06:00

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Эксперты: снижение порога беспошлинного ввоза коснется трети рынка онлайн-торговли России

ТАССвчера в 15:13

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

RT на русскомвчера в 12:06

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новостивчера в 06:59

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:11

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известиявчера в 10:11

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного ввоза интернет-покупок в ЕАЭС

Интерфаксвчера в 07:04

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъвчера в 12:56
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Газета.Ru 09 декабря в 08:53
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Газета.Ru 09 декабря в 16:39
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РЕН ТВ вчера в 13:02
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К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей.
РБК вчера в 17:32
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:14
Авто

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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

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Экономика

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Коммерсантъ вчера в 17:39
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«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
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В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает "Интерфакс".
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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Хоккей

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Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

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В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
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Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
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Озвучен режим работы больниц Приморья в Новый год

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Здоровье

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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

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