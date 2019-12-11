Экономика
Газета.RuМедведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Читать в источнике
Оценить1338
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.ТАСС06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество
В турецкой Анталье объявлен высший уровень погодной опасности
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Здоровье
В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Футбол
«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.
Политика
Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Хоккей
Овечкин признался, что любит Америку
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Гаджеты
Новый Apple Mac Pro оценили в 3,3 млн рублей
В самой дорогой конфигурации компьютер имеет 2,5-гигагерцовый 28-ядерный процессор Intel Xeon W с возможностью повышения тактовой частоты до 4,4 ГГц, 1,5 ТБ (12x128 ГБ) оперативной памяти DDR4 ECC, два 64-гигабайтных графических процессора Radeon Pro Vega II Duo (по 2x32 ГБ каждый), 4-терабайтный жесткий диск и колесики, которые стоят 400 долларов (более 25 тыс. рублей, словно они автомобильные).
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Футбол
«Локомотив» не получал предложений по Миранчукам
В европейских СМИ писали много информации об интересе к футболистам «Локомотива», особенно к Алексею Миранчуку.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.