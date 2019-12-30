Общество

РЕН ТВРЕН ТВПорог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа. Нормы закона предусматривают, что предельная стоимость составит 200 евро, а вес - 31 килограмм.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
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В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
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