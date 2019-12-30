Общество
РЕН ТВПорог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января
С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа. Нормы закона предусматривают, что предельная стоимость составит 200 евро, а вес - 31 килограмм.
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Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит
Город под солнцем30.12.19 в 01:00
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Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Политика
В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры
Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
В Москве у пенсионерки украли 10 миллионов рублей
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Футбол
«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Армия и оружие
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами
Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Приставам разрешили общаться с должниками онлайн
Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) разрешили вести переговоры с должниками через интернет, а также передавать документы с помощью СМС или сайта Госуслуг.
Происшествия
В Липецкой области в новогоднюю ночь погиб 17-летний подросток
В Лебедянском районе Липецкой области правоохранители проводят проверку по факту смерти 17-летнего подростка в новогоднюю ночь.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру
После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.