С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа. Нормы закона предусматривают, что предельная стоимость составит 200 евро, а вес - 31 килограмм.

Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

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Общество «Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Общество В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.

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Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Общество Приставам разрешили общаться с должниками онлайн Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) разрешили вести переговоры с должниками через интернет, а также передавать документы с помощью СМС или сайта Госуслуг.

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