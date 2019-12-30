Общество

РЕН ТВРЕН ТВПорог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа. Нормы закона предусматривают, что предельная стоимость составит 200 евро, а вес - 31 килограмм.
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В РФ снизился порог стоимости для беспошлинных покупок в Интернете

ТК Звезда11:43

Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

Город под солнцем30.12.19 в 01:00

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

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В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

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Новые правила вступили в силу: что надо знать, заказывая товары за рубежом

Sputnik Молдова00:45

Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

ТАССвчера в 16:21

Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

Фонтанка.Ру06:08
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Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Naked Science 26.12.19 в 19:01
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры

Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
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В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
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«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 12:13
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Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
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Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
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Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами

Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
РИА Новости вчера в 05:41
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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Приставам разрешили общаться с должниками онлайн

Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) разрешили вести переговоры с должниками через интернет, а также передавать документы с помощью СМС или сайта Госуслуг.
Телеканал 360° 11:12
Происшествия

В Липецкой области в новогоднюю ночь погиб 17-летний подросток

В Лебедянском районе Липецкой области правоохранители проводят проверку по факту смерти 17-летнего подростка в новогоднюю ночь.
Обозреватель Врн 11:43
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
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Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
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После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля.
Аргументы недели 10:39
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
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