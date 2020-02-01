Экономика
Гудвилл.онлайнПорог для индивидуальных инвестиционных счетов будет повышен
Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» рассказал, что граждане России смогут ежегодно пополнять индивидуальные инвестиционные счета второго типа до 2,5 млн рублей. Сейчас счета ИИС второго типа можно пополнить до 1 млн рублей.
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Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас можно вносить только до 1 млн рублей.Известиявчера в 16:01
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ЦБ может увеличить порог индивидуального инвестиционного счета до 2,5 миллиона рублей
Политическая Экспертиза02:10
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