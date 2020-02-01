Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас можно вносить только до 1 млн рублей.

с чего всё началось

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» рассказал, что граждане России смогут ежегодно пополнять индивидуальные инвестиционные счета второго типа до 2,5 млн рублей. Сейчас счета ИИС второго типа можно пополнить до 1 млн рублей.

Порог для индивидуальных инвестиционных счетов будет повышен

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