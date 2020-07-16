Экономика
КомпанияПравительство РФ одобрило снижение срока налогового резидентства
Российское правительство поддержало поправки в Налоговый кодекс, согласно которым люди добровольно могут получить статус налогового резидента, проведя в стране от 90 дней. Сейчас для этого нужно находиться на территории России не менее 183 дней.
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Кабмин одобрил поправки, снижающие срок для признания налогового резидентства в России
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