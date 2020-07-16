Экономика
ИА Клерк.РуПорог для налогового резидентства в 2020 году снизят до 90 дней
Физлица, находившиеся в России в 2020 году от 90 до 182 дней, получат право признать себя налоговыми резидентами. Такие поправки в Налоговый кодекс были одобрены правительством, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Кабмина.
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Кабмин одобрил поправки, снижающие срок для признания налогового резидентства в России
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Налоговое резидентство смогут получить в 2020 году те, кто проведет в России 3-6 месяцев
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