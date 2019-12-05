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РИА НовостиРИА НовостиПорошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на «майдан»

Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет девятого декабря в Париже.
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