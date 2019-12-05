Политика

КоммерсантъКоммерсантъПорошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru19:35

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко зовут всех выйти на Майдан 8 декабря

Украина.ру07:35

Тимошенко, Порошенко и Вакарчук созывают новый «майдан» на Украине

Свободная Пресса20:20

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созывают «майдан» перед нормандским саммитом

ТАСС09:26

Тимошенко и Порошенко призвали украинцев выйти на Майдан

Комсомольская правда15:23

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на «майдан»

РИА Новости18:25

Порошенко и Тимошенко собирают массовую акцию перед «нормандским саммитом»

Московский Комсомолец18:13
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
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Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

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Известия 14:00
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Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
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В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека

На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
RT на русском 21:12
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

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В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
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На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
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Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru 20:17
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Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Вести.Ru 22:51
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В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом

В Забайкалье открылся консультационный центр по выплатам компенсаций пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщается на сайте официального портала края.
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Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина

Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
РБК 23:00
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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
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Стали известны районы Бурятии, в которых люди чаще умирают

С января по сентябрь этого года число родившихся в Бурятии превысило число умерших на 1200 человек.
Информ Полис online 21:28
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
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Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости 21:25
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Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей

Ученые предполагают, что человек разумный не только вытеснял "коренных жителей" с мест обитания, но и открыто их истреблял.
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Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
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SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте

Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

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В ФСО делят должности и отпуска

Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год.
Коммерсантъ 17:19
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