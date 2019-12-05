Политика
КоммерсантъПорошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Порошенко и Тимошенко собирают массовую акцию перед «нормандским саммитом»
Московский Комсомолец18:13
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Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
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Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью.
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"Золотая акция" в "Яндексе" С 2009 года Сбербанк владел "золотой акцией" "Яндекса", которая давала госбанку право контролировать все крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.
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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
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Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
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Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
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Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение
В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Экономика
Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении минимальной зарплаты
Сегодня, 5 декабря, Государственная Дума России рассмотрит на пленарном заседании правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
Происшествия
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом
В Забайкалье открылся консультационный центр по выплатам компенсаций пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщается на сайте официального портала края.
Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Здоровье
Стали известны районы Бурятии, в которых люди чаще умирают
С января по сентябрь этого года число родившихся в Бурятии превысило число умерших на 1200 человек.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
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Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Наука
Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей
Ученые предполагают, что человек разумный не только вытеснял "коренных жителей" с мест обитания, но и открыто их истреблял.
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«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Гаджеты
SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте
Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
Происшествия
В ФСО делят должности и отпуска
Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год.