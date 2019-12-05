Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство. Об этом рассказал депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий в Facebook.
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