Политика

КоммерсантъКоммерсантъПорошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Порошенко, Вакарчук и Тимошенко зовут всех выйти на Майдан 8 декабря

Украина.ру07:35

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Газета.Ruвчера в 12:31

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созывают «майдан» перед нормандским саммитом

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Комсомольская правда15:23

Порошенко и Тимошенко созывают «майдан» перед саммитом в Париже

РИА Новости18:25

Порошенко и Тимошенко собирают массовую акцию перед «нормандским саммитом»

Московский Комсомолец18:13

Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на майдан перед саммитом в Париже

РБК14:22
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Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
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Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

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