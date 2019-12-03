Политика

КоммерсантъКоммерсантъПорошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Фесенко: «Молодой президент опередил своих опытных политических оппонентов»

Украина.ру10:46

Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ на нормандском саммите

Газета.Ruвчера в 12:31

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созывают «майдан» перед нормандским саммитом

ТАСС09:26

Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на майдан перед саммитом в Париже

РБК14:22

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Коммерсантъ11:37

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

RT на русском08:27

Украинцев призвали выйти на акцию «против капитуляции»

News.ru09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Шоу-бизнес

Лещенко назвал пенсии россиян позором

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:07
Происшествия

В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

В Одессе в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса один человек погиб и по меньшей мере 26 пострадали.
Российская газета 14:44
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
Футбол

Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
REGNUM 07:59
Футбол

Алисон: Клопп — особенный, он хочет быть как можно более настоящим

Чемпионат 15:20
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Общество

Президент запустил газопровод «Сила Сибири»

По решению главы государства Владимира Путина магистральный газопровод «Сила Сибири» запустили в эксплуатацию.
Общественная служба новостей 02 декабря в 05:42
Общество

Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Армия и оружие

ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»

РИА Новости вчера в 16:03
Наука

Для безопасного лечения рака предложили использовать биополимеры

ТАСС Наука 03:23
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
РИА Новости 09:19
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Кино

Звезда фильма «Аладдин» пожаловался на бойкот со стороны режиссеров

Газета.Ru 04:57
Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
РИА Новости 12:59
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия вчера в 21:56
Футбол

Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Как сообщает пресс-служба союза, сборная России оказалась в первой корзине дивизиона B вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
ProstoProSport 10:30
Энергетика

В Ираке считают необходимым продлить сделку ОПЕК+ до конца 2020 года

Сделка по снижению объемов добычи нефти ОПЕК+ должна быть продлена до конца 2020 года.
ТАСС 10:45
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Народные новости 14:37
Экономика

400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»

Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Infox.ru 13:46
Происшествия

Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
RT на русском 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное