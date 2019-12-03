Политика
КоммерсантъПорошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Шоу-бизнес
Лещенко назвал пенсии россиян позором
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Происшествия
В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже
В Одессе в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса один человек погиб и по меньшей мере 26 пострадали.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Общество
Президент запустил газопровод «Сила Сибири»
По решению главы государства Владимира Путина магистральный газопровод «Сила Сибири» запустили в эксплуатацию.
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Армия и оружие
ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Футбол
Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Как сообщает пресс-служба союза, сборная России оказалась в первой корзине дивизиона B вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
Энергетика
В Ираке считают необходимым продлить сделку ОПЕК+ до конца 2020 года
Сделка по снижению объемов добычи нефти ОПЕК+ должна быть продлена до конца 2020 года.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Экономика
400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»
Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Происшествия
Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане
Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.