Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований. Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, политик уехал из страны. Куда именно он направился, защитники не уточняют, передает "Россия 24".