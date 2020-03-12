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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Радио Комсомольская правда
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований. Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, политик уехал из страны. Куда именно он направился, защитники не уточняют, передает "Россия 24".В источнике
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С чего всё начиналось
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Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
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