Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований. Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, политик уехал из страны. Куда именно он направился, защитники не уточняют, передает "Россия 24".В источнике
С чего всё начиналось
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).