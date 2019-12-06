Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьПорошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки». Порошенко также добавил, что переговоры с Владимиром Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи»
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