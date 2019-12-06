Политика
Рифей-ПермьПорошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки». Порошенко также добавил, что переговоры с Владимиром Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи»
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Политика
На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерацией по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала подписчиков «опарышами»
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»
Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Политика
ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ Шеймов
В США умер от осложнений болезни легких сбежавший из СССР в 1980 году бывший майор Комитета государственной безопасности Виктор Шеймов.
Авто
Седан Genesis G70 получит новый мотор
Вместо прежнего 2-литрового турбированного бензомотора автомобиль получит агрегат от форсированного седана бизнес-класса Hyundai Sonata N-Line.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников
Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Политика
Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность
В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Общество
В Саратове созданы лучшие в РФ условия для помощи обманутым дольщикам
Власти Саратовской области создали в регионе самые благоприятные во России условия для оказания помощи обманутым дольщикам.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Авто
В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris
Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
Шоу-бизнес
Вдова Евгения Осина выиграла суд за квартиру
Певец ушел из жизни в прошлом году. После него осталась квартира в Москве, отошедшая в собственность родной дочери Агнии.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Политика
Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".
Общество
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Музыка