Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки». Порошенко также добавил, что переговоры с Владимиром Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи»

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

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