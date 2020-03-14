Коронавирус
Вести.RuПорошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании. Об этом сообщило издание Strana.ua.
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Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции
Совет Федерации в ходе заседания 14 марта принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Седокова готова быть сволочью
Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Авто
В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус
На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.
Наука
Свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Наука
Найдена возможность миновать биопсии при диагностике рака простаты
Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.
Футбол
Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Авто
Lada Vesta обзавелась новой эксклюзивной опцией
В качестве опций добавились сиденья и задний диван из кожи и алькантары в обычных модификациях Lada Vesta в кузове седан и универсал.
Наука
Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
Кадыров посоветовал не бояться коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Происшествия
Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта
Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.