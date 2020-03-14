Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании. Об этом сообщило издание Strana.ua.

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

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