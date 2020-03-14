Коронавирус

Вести.RuВести.RuПорошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании. Об этом сообщило издание Strana.ua.
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Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании на Украину

Lenta.ru22:41

Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

Телеканал 360°10:15

Порошенко вернулся на Украину из Испании

Комсомольская правда21:26

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Московский Комсомолец20:36

Порошенко досрочно вернулся на Украину

РИА Новости20:21

Видео: Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ

РЕН ТВ19:20

Порошенко досрочно прекратил отдыхать в Испании

REGNUM22:29
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