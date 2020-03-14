Коронавирус

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Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения. Об этом сообщает издание Strana.ua. Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.
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Порошенко досрочно вернулся на Украину

Московский Комсомолецвчера в 20:36

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Порошенко досрочно прекратил отдыхать в Испании

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