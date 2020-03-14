Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения. Об этом сообщает издание Strana.ua. Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.
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Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании на Украину

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Порошенко досрочно вернулся на Украину

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Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

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Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

Телеканал 360°вчера в 10:15
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В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

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Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

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Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.
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В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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