с чего всё началось

Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Общество Врач перечислила самые безвредные сладости Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста.

Политика Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

Авто Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Шоу-бизнес Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.

Общество Посольство Британии стало чаще давать визы россиянам Посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Общество На портале госуслуг появится единое окно для заявлений Правительство России приняло постановление, направленное на улучшение с 2020 года системы обратной связи с гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Пушков: Совет Польши Киеву по возвращению Крыма лишен смысла Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы министерства иностранных дел Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах, которые Украине надо предпринять для возвращения Крыма и Донбасса.

Общество Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.

Футбол Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.

Политика Кремль назвал дату «нормандского саммита» Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".

Происшествия В Мытищах водитель зарезал пешехода На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.

Наука Разработчики устранили просчет в конструкции крупнейшего авиадвигателя Американская компания GE Aviation устранила просчет в конструкции двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.

Общество США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах» Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.