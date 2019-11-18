Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко хотят лишить неприкосновенности

Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении
 ГБР.
РБК04:26

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Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

РИА Новости05:28

Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Газета.Ru06:27

Украинские следователи предложили обратиться к Раде с запросом о привлечении Порошенко к уголовной ответственности

Эхо Москвы05:00

ГБР Украины выступило за привлечение Порошенко к уголовной ответственности

Известия04:31

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

РБК04:26

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

RT на русском04:22

В Генпрокуратуру передали документы о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко

ТАСС04:56
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Общество

Врач перечислила самые безвредные сладости

Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста.
Российская газета 16 ноября в 23:43
Политика

Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Газета.Ru 06:37
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына

Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.
Вечерняя Москва 06:04
Общество

Посольство Британии стало чаще давать визы россиянам

Посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 06:55
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Общество

В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни

В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 06:36
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Политика

Большинство россиян негативно оценили отношения с США

Большинство россиян — 85% — негативно оценивают нынешние отношения России и США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.
РБК 05:49
Общество

На портале госуслуг появится единое окно для заявлений

Правительство России приняло постановление, направленное на улучшение с 2020 года системы обратной связи с гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Парламентская газета 06:51
Политика

Пушков: Совет Польши Киеву по возвращению Крыма лишен смысла

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы министерства иностранных дел Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах, которые Украине надо предпринять для возвращения Крыма и Донбасса.
Российская газета вчера в 18:23
Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
РИА Новости 03:10
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Футбол

Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Телеканал 360° 16 ноября в 16:18
Футбол

Юрий Семин: «Если Миранчуки захотят уйти, их ничего не остановит»

Миранчук — Роналду — 2:0 "Есть позиции, которые надо усилить" — Впереди две важнейшие встречи в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс 05:00
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
RT на русском 06:23
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости 06:09
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
Футбол

Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА

Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
ТАСС Спорт 06:10
Технологии

В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто

Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.
Astera 05:26
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Наука

Разработчики устранили просчет в конструкции крупнейшего авиадвигателя

Американская компания GE Aviation устранила просчет в конструкции двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.
N+1 05:57
Общество

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 15 ноября в 12:06
Политика

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Известия 05:58
Политика

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат-единоросс Антон Горелкин отзовет из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах.
Интерфакс 06:42
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