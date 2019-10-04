Политика

Российская газетаРоссийская газетаПорошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел. Об этом проинформировали в партии экс-главы государства "Европейская солидарность".
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с чего всё началось
Решение о подключении Новикова было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к РФ, сообщается
 на официальном сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».
News.ru05:22

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Порошенко нанял адвоката из России

Газета.Ru07:05

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать Петра Порошенко

Интерфакс02:55

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

РБК05:21

Защитник Савченко из России присоединился к команде Порошенко

Телеканал 360°04:06

Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы

Lenta.ru03:50

Российский оппозиционер Илья Новиков стал адвокатом Петра Порошенко

Московский Комсомолец03:13

Киев не будет просить у РФ помощи по делу об инциденте в Керченском проливе

РИА Новости07:13
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Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 02 октября в 14:12
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Футбол

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА выступила с жесткой критикой в адрес Гончаренко

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Sport24.ru 07:06
Экономика

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Политика

Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.
RT на русском 06:33
Политика

Путин рассказал про веру в Зеленского и ситуацию в Донбассе

Президент заявил, что если у украинского коллеги хватит политического мужества, сил довести это (урегулирование) до конца, то Зеленский утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений.
Вести.Ru вчера в 13:56
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Кино

Режиссер Александр Хван госпитализирован в Москве

Московский Комсомолец 03:26
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена

Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Фигурное катание

Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае

Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.
RT на русском вчера в 09:46
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Финансы

ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье

Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.
ТАСС 05:35
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Общество

Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.
Газета.Ru 07:17
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Кино

В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru вчера в 16:19
Финансы

Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 02:33
Футбол

Де Хеа хочет купить футбольный клуб

Сумма сделки может составить 18 миллионов евро. 28-летний Де Хеа является воспитанником «Атлетико», а за «МЮ» футболист играет с 2011 года.
Матч ТВ 01:48
Политика

Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Политика

Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве

Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru 02 октября в 12:33
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
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