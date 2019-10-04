с чего всё началось

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел. Об этом проинформировали в партии экс-главы государства "Европейская солидарность".

Происшествия Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Футбол Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА выступила с жесткой критикой в адрес Гончаренко Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с жесткой критикой в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко после поражения красно-синих от «Эспаньола» со счетом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.

Политика Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.

Политика Путин рассказал про веру в Зеленского и ситуацию в Донбассе Президент заявил, что если у украинского коллеги хватит политического мужества, сил довести это (урегулирование) до конца, то Зеленский утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений.

Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Общество Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.

Фигурное катание Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Финансы ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.

Общество Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.

Политика В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу «Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Финансы Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.

Футбол Де Хеа хочет купить футбольный клуб Сумма сделки может составить 18 миллионов евро. 28-летний Де Хеа является воспитанником «Атлетико», а за «МЮ» футболист играет с 2011 года.

Политика Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Политика Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов» Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Политика Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.