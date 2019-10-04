Политика

Российская газетаРоссийская газетаПорошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел. Об этом проинформировали в партии экс-главы государства "Европейская солидарность".
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с чего всё началось
Решение о подключении Новикова было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к РФ, сообщается
 на официальном сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».
News.ru05:22

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