с чего всё началось

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел. Об этом проинформировали в партии экс-главы государства "Европейская солидарность".

Происшествия Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час Долгий перелет и не менее долгий переезд из Новосибирска в Новокузнецк утомил Бузову, однако больше всего она переживала за своих поклонников и за то, что из-за долгой дороги пришлось перенести начало концерта.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

Политика В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.