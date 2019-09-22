Политика

ИзвестияИзвестияПорошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе. Об этом он рассказал в эфире «Пятого канала».
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Петр Порошенко
Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой „формулы Штайнмайера“, с кем-то якобы согласованной, не существует.
— Петр Порошенко, украинский политикТелеканал 360° 07:10

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