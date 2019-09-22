Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»

Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
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Порошенко опроверг существование согласованной «формулы Штайнмайера»

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Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу

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