Политика
Газета.RuПорошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
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Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Гаджеты
Фотоаппарат Fujifilm X-Pro3 получит скрытый дисплей
Компания Fujifilm на мероприятии X Summit в Токио (Япония) приоткрыла завесу тайны над новым фотоаппаратом, который выйдет на коммерческий рынок под именем X-Pro3.
3DNews 07:28
Кино
Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг
21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.
Культуромания 09:49
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Футбол
Хави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»
Главный тренер «Аль-Садда» Хави уверен, что мог бы тренировать «Барселону».
Чемпионат 10:40
Авто
Daimler прекращает разработку ДВС
Letnews.ru 20 сентября в 12:11
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Путешествия
В Тунисе туристов заблокировали в отеле из-за неоплаченных туров
Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам британских клиентов туроператора Thomas Cook покинуть гостиницу и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.
РБК 09:36
Наука
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
Генетические следы вирусов, заражавших организмы предков человека миллионы лет назад, могут помочь иммунной системе современных людей идентифицировать и уничтожать раковые клетки, считают исследователи биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика.
РИА Новости 07:39
Футбол
«Крылья Советов» не предложат контракт Павлу Мамаеву
По мнению главы региона, вряд ли Мамаев послужит правильным ориентиром для молодежи «Крыльев Советов».
ГТРК Самара 05:47
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Кино
«Мстители: Финал» выдвинут на «Оскар»
Disney приняла решение о выдвижении фильма "Мстители: Финал" на премию "Оскар" в 2020 году, сообщает Screenrant.
Газета.Ru 09:35
Политика
Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью
Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».
BFM.ru 08:50
Армия и оружие
Шойгу полагает, что обязательный призыв в армию могут отменить
Сергей Шойгу не отрицает, что обязательный военный призыв может быть отменен, но у министра на это свой взгляд.
Readovka.ru 08:10
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу
На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 10:38