Политика
Газета.RuПорошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" - это план, разработанный экс-главой МИД Германии а сегодня президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером.
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Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Московский Комсомолецвчера в 15:02
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Lenta.ruвчера в 14:50
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»
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«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес
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Газета.Ru вчера в 22:45
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Lenta.ru 02:45
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В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
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Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.
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Политика
Глава комитета Рады заявил, что в Минске «никто ничего не подписывал»
Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко из "Слуги народа" заявил в Facebook, что вчера в Минске "никто ничего не подписывал", имея в виду формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса.
Накануне.Ru 02:24
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Пеп Гвардиола: «Мне жаль Фодена. Он заслуживает играть больше»
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Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
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Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
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Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Общество
Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки
Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:15
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Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
РИА Новости 30 сентября в 10:19
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Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
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Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри
В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
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Российская газета 02:41
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
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Коммерсантъ вчера в 23:55
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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Иван Белозерцев сделал прививку от гриппа
Сегодня сделал прививку от гриппа.
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