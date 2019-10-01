Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" - это план, разработанный экс-главой МИД Германии а сегодня президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером.
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Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Газета.Ru02:07

Партия Порошенко назвала подписание «формулы Штайнмайера» шагом к снятию санкций с России

ТАССвчера в 14:21

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Известиявчера в 15:04

Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 15:02

Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 14:50

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»

Взгляд.рувчера в 14:26

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

РИА Новостивчера в 19:30
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Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 03:27
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ вчера в 14:54
Общество

Ученый считает, что Петербург не затопит из-за глобального потепления

Мойка78 02:43
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

В Турции запретят электронные сигареты

Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 03:14
Кино

Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»

Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post вчера в 06:17
Происшествия

Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем

Lenta.ru 02:45
Политика

В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 03:05
Единоборства

Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье

Спорт-Экспресс вчера в 05:54
Общество

Хостелы проигнорировали запрет на работу в жилых домах

Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.
Ридус 03:00
Политика

Глава комитета Рады заявил, что в Минске «никто ничего не подписывал»

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко из "Слуги народа" заявил в Facebook, что вчера в Минске "никто ничего не подписывал", имея в виду формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса.
Накануне.Ru 02:24
Футбол

Пеп Гвардиола: «Мне жаль Фодена. Он заслуживает играть больше»

Sports.ru вчера в 17:55
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Наука

Опровергнута связь рака с мясом

Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Общество

Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки

Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

РИА Новости 30 сентября в 10:19
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Экономика

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Культура

Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри

В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
Газета Кемерова 01:00
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия

В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого

Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Здоровье

Иван Белозерцев сделал прививку от гриппа

Сегодня сделал прививку от гриппа.
Пензенская правда вчера в 14:00
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