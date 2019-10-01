Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
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Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

РИА Новостивчера в 19:30

Партия Порошенко назвала подписание «формулы Штайнмайера» шагом к снятию санкций с России

ТАССвчера в 14:21

Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 15:02

Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 14:50

Порошенко: Подписание «формулы Штайнмайера» — шаг к отмене санкций РФ

РЕН ТВвчера в 14:29

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»

Взгляд.рувчера в 14:26

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Известиявчера в 15:04
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Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
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Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем

Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом.
РБК вчера в 15:14
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Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Авто

Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора

Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
CarsGuru.net вчера в 03:24
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В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews вчера в 02:03
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Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Происшествия

Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая

Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

REGNUM вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности»

О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».
7Дней.ру вчера в 13:30
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие

США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия вчера в 15:37
Политика

На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 17:02
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Общество

В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»

Вести.Ru 00:18
Политика

Волкер и экс-посол США на Украине дадут показания в Конгрессе США

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе в рамках расследования вопроса о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных

Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 12:32
Происшествия

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении

News.ru вчера в 23:48
Футбол

Пятов отбил пенальти в игре с «Аталантой». Гвардиола ранее назвал вратаря «лучшим»

11-метровый случился на 16 минуте. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после очного матча с «Шахтером» назвал Пятова «лучшим».
Бомбардир.ру вчера в 13:40
Авто

Из УАЗ «Профи» сделали самосвал

Стоимость нового самосвала пока не объявлена. Напомним, цена стандартного бортового грузовика УАЗ Профи равна 825 000 рублей.
Тарантас Ньюс 30 сентября в 23:22
Армия и оружие

Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии

В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Футбол

Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Авто

Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября

Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 30 сентября в 06:44
Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM вчера в 07:56
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